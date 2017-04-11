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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في برج الميزان يتحدث عن شأن مالي أو عن ملكية خاصة تبحث بها، ويحمل اليك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية، وتتلقى خبراً مهماً

عاطفياً: تفرح ببعض المناسبات مع الشريك، وتخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب، وتحاول التعويض عما فاتك في الماضي

صحياً: يعدك هذا اليوم بوضع صحي ممتاز ينسيك كل ما تعانيه مهنياً وعاطفياً 

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر:ارب حظ

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