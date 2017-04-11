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حول العالم فى 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

 

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت العديد من العواصم حول العالم، اليوم الثلاثاء، بالكثير من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها وصول تيليرسون إلى موسكو و استفزاز أمريكي لكوريا الشمالية، إضافة إلى انفجار بتركيا.

1- اجتماع مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى

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 اجتماع وزراء خارجية الدول السبعة الصناعية الكبرى فى ايطاليا اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

حاول وزراء خارجية المجموعة التوصل إلى موقف موحد بشأن الصراع في سوريا قبل سفر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى روسيا لإقناعها بالتخلي عن مساندتها لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

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2- تيلرسون يصل إلى موسكو

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وصول وزير الخارجية الأمريكى إلى موسكو اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات على مدار يومين حول سوريا وأزمات دولية أخرى.

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3- انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند

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مشجعي فريق بروسيا دورتموند بعد تأجيل المباراة فى دورتموند اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

انفجرت ثلاث عبوات ناسفة في مدينة دورتموند الألمانية بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم قبل انطلاق الحافلة بالفريق لخوض مباراة أمام فريق إيه إس موناكو في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.

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4-كوريا الشمالية تتوعد بالرد على تحرك البحرية الأمريكية

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 عرض عسكري لعناصر من الجيش الكوري فى بيونج يانج - أرشيفية (أ ف ب)

نددت كوريا الشمالية بإرسال الولايات المتحدة مجموعة بحرية ضاربة إلى مياه شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة أنها لن تتوانى عن الرد على هذه الخطوة "المتهورة" وأنها مستعدة لخوض "حرب"، في تصعيد جديد للوضع المتوتر في المنطقة.

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5-انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركية

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 تجمع للناس بالقرب من موقع الانفجار فى مدينة دياربكر اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أفادت وسائل الإعلام التركية بإصابة أربعة أشخاص في انفجار ضخم وقع بمدينة ديار بكر التركية جنوب شرقي البلاد.

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6-حريق يلتهم مخيما كبيرا للاجئين في فرنسا

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آثار الدمار فى مخيم للاجئين فى شمال فرنسا اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

دمر حريق مخيما للاجئين شمالي فرنسا كان يؤوي 1500 شخص.

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مصراوي Masrawy

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