بالصور.. كهوف صحراء أسيوط الشرقية "خطر أمنيًا"

أسيوط - أسامة صديق:

أثار ما كشفته أجهزة أمن أسيوط أمس عن خلية إرهابية اختبأت عناصرها بجبل عرب العوامر في مركز أبنوب، الكثير من التساؤلات حول المنطقة الذاخرة بالسراديب والدهاليز الأثرية، وما توفره من أماكن هروب آمن للخارجين عن القانون بعيدًا عن أعين الرقابة.

مصادر مصراوي، أوضحت أن المنطقة لها طبيعة أثرية خاصة وميزة جغرافية تجعلها كاشفة لكامل المنطقة أسفلها، مضيفةً أن الخطورة في هذه المنطقة تكمن في كم السراديب والدهاليز الأثرية التي تعمر بها، ويسهل اتخاذها أماكن اختباء وإعداد للعمليات الإرهابية، بعيدًا عن أعين الأمن، وأن الخطورة تزداد مع متاخمة المنطقة للمدينة الصناعية التي تضم نحو ألف مصنع يتردد عليه الآلاف يوميًا.

وشهدت قرية عرب العوامر بمركز أبنوب في محافظة أسيوط، أمس الإثنين، اشتباكات بين الأمن وخلية إرهابية اختبأ أفرادها بالمنطقة الجبلية، ما أسفر عن مقتل 7 مسلحين. وضُبط حوزة المسلحين أسلحة "جرونوف، وبنادقًا آلية، وعدد من الطلقات، ودراجة بخارية، وكتب وأوراق تنظيمية، ومبالغ مالية".