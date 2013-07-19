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الحلقة التاسعة من "قرمش": فيصل لا يستطيع إكمال الشهر بعد زيادة مرتبه وارتفاع أسعار السلع

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الحلقة التاسعة من "قرمش": فيصل لا يستطيع إكمال الشهر بعد زيادة مرتبه وارتفاع أسعار السلع الحلقة التاسعة من "قرمش": فيصل لا يستطيع إكمال الشهر بعد زيادة مرتبه وارتفاع أسعار السلع

كتب : سارة سعيد منذ 48 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "مبروك الزيادة" تخطيط فوز زوجة فيصل الذي يلعب دوره الفنان طارق العلي، لتغيير أثاث المنزل نظرا لانتشار أخبار عن زيادة في المرتبات.

وتقوم فوز بإقراض جارتها غلاية وترحب بمساعدتها في أي شيء تحتاجه، وتخبرها أنه عند زيادة مرتب زوجها سوف يغيرون أثاث منزلهم وتعطيها ثلاجتهم القديمة، وتطمع الجارة في المزيد فتطلب منها تليفزيون وفيديو.

ويفرح فيصل عند إقرار الزيادة ويرقص في سيارته وفي الشارع، ويقوم مالك العمارة التي يقطنها فيصل بزيادة إيجار الشقق مائة دينار بحجة مشاركتهم فرحة زيادة المرتبات، ويذهب فيصل مع زوجته لشراء غرفة نوم جديدة فيفاجأ بزيادة سعرها من 830 إلى 1300 دينار نظرا لإقرار الزيادة.

ويقابل زيادة المرتبات ارتفاع في كافة الخدمات والسلع التي يستخدمها المواطنون، ويتعرض فيصل لمواقف كوميدية عندما يعلم بارتفاع أسعار غسل السيارات وكي الملابس وأسعار المطاعم والسلع بالمحلات، ومن ناحية أخرى تحاول ان تتهرب فوز من جارتها التي وعدتها أن تعطيها الأثاث القديم، لحرجها من أن تخبرها أن لن تشتري أثاث جديدا.

ولا يكفي مرتب فيصل لدفع إيجار شقته، ويحاول أن يستعير من أحد جيرانه مائتي دينار ولكن يطالبه جاره أيضا أن يعطيه مائتي دينار لتكملة الشهر، وتنتهي أحداث الحلقة بضرب فيصل لصاحب محل هواتف بعد زيادة أسعار الهواتف المحمولة.

يذكر أن مسلسل "قرمش" اجتماعي كوميدي في حلقات منفصلة، بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل والإخراج لنعمان حسين.

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