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أول تعليق من البرادعي على تفجيري "أحد السعف"

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أول تعليق من البرادعي على تفجيري "أحد السعف" أول تعليق من البرادعي على تفجيري "أحد السعف"

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد البرادعي

كتبت – سحر عزام:

طالب الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، بالتصدي الأمني للإرهاب خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك في تعليقه على الحادثين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا، ما أسفر عن سقوط 28 شهيدًا، بينما أسفر تفجير مماثل داخل كنيسة المرقسية في الإسكندرية عن سقوط 18 شهيدًا وعشرات المصابين.

وكتب البرادعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء :"رحم الله كل ضحايا الإرهاب الاَثم . ليس لدى بجديد: فى المدى القصير التصدي الأمني للإرهاب مع الحفاظ فى نفس الوقت على الحقوق الأساسية للإنسان".

وأضاف نائب رئيس الجمهورية السابق :"أما فى المدى الطويل فلا حل سوي إحياء حركة التنوير والبدء في عملية جادة للإصلاح الديني، وتأسيس دولة تقوم على العدل والحرية والعيش المشترك".​

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