أخبار عاجلة

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أبو الغيط: سوريا تحتاج إلى 900 مليار دولار لإعادة الإعمار

Google+ Print
أبو الغيط: سوريا تحتاج إلى 900 مليار دولار لإعادة الإعمار أبو الغيط: سوريا تحتاج إلى 900 مليار دولار لإعادة الإعمار

مصراوي Masrawy

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

كتبت – سحر عزام :

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن سوريا بحاجة إلى 900 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار في ضوء تدمير مدن سورية بالكامل ونزوح خمسة ونصف مليون سوري عن بلادهم.

وأشار أبو الغيط في حوار مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" اليوم الثلاثاء، لتدهور الأوضاع في العالم العربي من خلال خطر التقسيم الذي يهدد ليبيا واليمن وتعرض العراق لحرب ضروس تستهلك كل امكانيات الدولة العراقية، لافتًا إلى إن الولايات المتحدة وتركيا والغرب إذا قاموا بزيادة حجم تدخلهم في سوريا والعراق ستقوم إيران تباعا بزيادة قواتها في المنطقة العربية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من سوريا والعراق وأن يتركوا الأمر للعرب لكي يفصلوا بين الأطراف السورية والعراقية، مشيرًا إلى إن الوضع في سوريا بات شديد التعقيد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل