أبو الغيط: سوريا تحتاج إلى 900 مليار دولار لإعادة الإعمار

كتبت – سحر عزام :

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن سوريا بحاجة إلى 900 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار في ضوء تدمير مدن سورية بالكامل ونزوح خمسة ونصف مليون سوري عن بلادهم.

وأشار أبو الغيط في حوار مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" اليوم الثلاثاء، لتدهور الأوضاع في العالم العربي من خلال خطر التقسيم الذي يهدد ليبيا واليمن وتعرض العراق لحرب ضروس تستهلك كل امكانيات الدولة العراقية، لافتًا إلى إن الولايات المتحدة وتركيا والغرب إذا قاموا بزيادة حجم تدخلهم في سوريا والعراق ستقوم إيران تباعا بزيادة قواتها في المنطقة العربية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من سوريا والعراق وأن يتركوا الأمر للعرب لكي يفصلوا بين الأطراف السورية والعراقية، مشيرًا إلى إن الوضع في سوريا بات شديد التعقيد.