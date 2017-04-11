نائب: الشعب يريد قانون الطوارئ

كتبت – سحر عزام :

قال النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن قانون الطوارئ يمثل ضرورة في هذا التوقيت كأمن قومي للبلاد وذلك في أعقاب تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي خلال احتفالات أحد السعف.

وأضاف تمراز في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" اليوم الثلاثاء، أن الشعب بالكامل يريد قانون الطوارئ وذلك لتمكين الشرطة من مكافحة الإرهاب واستهداف المجرمين، لافتًا إلى إن فرض حالة الطوارئ لن يشمل فقط التظاهر والإرهاب وإنما اللغط المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية.

وأشار عضو مجلس النواب لضرورة تكاتف الجميع بجانب الدولة في هذه المرحلة لانطلاق مصر للأمام وتشجيع الاستثمار، مطمئنا الشعب المصري بأن قانون الإرهاب لن يطبق إلا على الإرهابيين والمتجاوزين ومن يسعى لتعكير صفو المواطنين بهدف حمايتهم وحماية ممتلكاتهم.

كان مجلس النواب مجلس بإجماع أعضائه الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بشأن فرضحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة مساء يوم الاثنين الموافق 10 أبريل الجاري.

جاءت موافقة المجلس وقوفا في الجلسة العامة التي عقدت اليوم عقب عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس، والتي انعقدت فور إلقاء رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بيان الحكومة أمام مجلس النواب حول الأسباب والظروف التي أدت إلى إعلان حالة الطوارىء.