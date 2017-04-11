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الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة تضامنًا مع ضحايا "أحد السعف"

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الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة تضامنًا مع ضحايا "أحد السعف" الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة تضامنًا مع ضحايا "أحد السعف"

مصراوي Masrawy

الأنبا رافائيل

القاهرة - مصراوي

أعلن المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية -أعلى سلطة كنسة-، إلغاء الاحتفالات الخاصة بعيد القيامة المجيد، وذلك نظرًا للظروف الحاضرة، ومشاركة المتألمين من أسر الشهداء والمصابين في تفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا، والمرقسية في الإسكندرية.

وقال الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك: "إننا سنكتفي بصلوات القداس ليلة العيد والاحتفال الطقسي، في الكنائس والايبارشيات، ويخصص يوم العيد لتلقي التعازي من أبناء الشعب المصري".

وكان انفجاران استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، يوم الأحد. وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 28 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا، واستهدف الانفجار الآخر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل حيث أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 45 مواطنًا.​

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