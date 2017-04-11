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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: القمر المكتمل يثير أزمة مهنية إما عامة أو خاصة، ويتحدث عن بعض التراجع المهني، الحياة فيها الكثير من المطبّات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى

عاطفياً: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيّات السيئة إضعاف العلاقة، فأنت أقوى إلى جانب الحبيب وتشكلان معاً سداً منيعاً

صحياً: لا تفقد برودة أعصابك المشهور بها، وتجنّب الإرهاق ما استطعت إلى ذلك سبيلاً

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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