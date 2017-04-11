بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سيد معوض، المدرب المساعد للنادي الأهلي، إن مباراة الاتحاد السكندري بها مكاسب عديدة للفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن أهمها هو عودة عبد الله السعيد لمستواه المعهود، وحفاظ حسام عاشور على سلسلة مبارياته المميزة في الفترة الأخيرة، إلى جانب عودة علي معلول، ومحمد نجيب، دون تأثر في الأداء.

وأضاف «معوض» خلال تصريحاته لقناة «dmc sports»، أن الجهاز الفني مطمئن لمستوى الإيفواري سليماني كوليبيالي، واستبداله جاء لاراحته وإعطاء الفرصة للنيجيري جونيور أجاي.

شاهد أيضا

وتابع، أن الجهاز الفني يطالب اللاعبين دائمًا بالتركيز في مباريات الفريق دون النظر للمنافس الأهم والأقرب مصر المقاصة.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، أحرزه عمرو السولية، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الـ24 ببطولة الدوري الممتاز.