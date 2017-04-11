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5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

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5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري 5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

التحرير

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واصل النادي الأهلي، تفوقه على صدارة الدوري، بعدما تغلب على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب عمرو السولية، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الأسبوع الـ24 من المنافسة.

تستعرض "التحرير" أبرز ملامح المباراة. 

- الفوز الـ 97 للأهلي أمام الاتحاد  

الأهلي والأتحاد3

يعد فوز الأهلي اليوم، الـ97 خلال المباريات التي جمعت بينهما في الدوري، حيث التقي الفريقان من قبل في 146 مرة، فاز الأهلي في 96، بينما فاز الاتحاد في 24 مباراة، وتعادلا في 29.

آخر فوز حققه الفريق السكندري علي الأهلي، كان في عام 2014 - 2015، في بطولة الدوري، وفاز حينها بنتيجة 4-1. 

- الهدف الأول للسولية.

عمرو السولية

نجح اللاعب عمرو السولية، في قيادة الأهلي إلى النقطة الـ61، ليواصل تصدره لجدول الدوري، بعدما أحرز أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم.

- كلين شيت لإكرامي 

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شريف إكرامي

خرج شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، بشباكه نظيفة من المباراة، ليحافظ على شباكه خالية من الأهداف للمباراة الـ5 على التوالي.

وكان آخر هدف تلقاه كان أمام فريق المصري في ديسمبر الماضي، وفاز الأهلي بنتيجة 3-1.

يذكر أن الأهلي لم تستقبل شباكه سوى 4 أهداف خلال 23 مباراة. 

- الأكثر تمرير

عبدالله السعيد 

حصل عبد الله السعيد، لاعب وسط الأهلي، على أعلى نسبة تمرير في المباراة، حيث نجح في تمرير الكرة 70 مرة بشكل صحيح، بدقة 85%. 

- الفوز الـ19 والهدف الـ40.

الأهلي والأتحاد2

استطاع الأهلي أن يرفع رصيده في الفوز بالمباريات هذا الموسم إلى 19 فوزًا، خلال 23 مباراة خاضها بالدوري، منذ بداية البطولة، كما نجح في رفع رصيده التهديفي إلى 40 هدفًا، ليأتي في المركز الثاني، خلفًا لفريق المقاصة الذي تمكن من إحراز 47 هدفًا كأكثر فرق الدوري تسجلًا للأهداف.

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التحرير

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