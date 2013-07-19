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الحلقة الثامنة من "حائرات": راغب يغتصب نورا

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الحلقة الثامنة من "حائرات": راغب يغتصب نورا الحلقة الثامنة من "حائرات": راغب يغتصب نورا

كتب : الوطن منذ 46 دقيقة

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حائرات بإبلاغ الطبيب لـ"إنعام" بضرورة إجراء حراجة عاجلة من أجل التخلص من مرض السرطان.

ويعرب عوني، والد نسرين عن ضيقه بسبب وضعه ابنته وعدم زواجها حتى الآن بعد انتهاء خطبتها، بينما يعمل راغب بنصيحة صديقه ويضع حبات للنوم في طعام أم صبحي.

تبدأ رؤى شقيقة نسرين في تحضير نفسها من أجل مقابلة العريس الذي تقدم لها، في وقت تتذكر فيه نسرين خطيبها القديم.

وتنشب مشاجرة بين أحمد وهيفا بسبب معاملة الأخيرة له، تنتهي أحداث الحلقة بذهاب راغب ليلا إلى منزل نورا واغتصابها دون علمها، وتصاب العائلة بحالة من الفزع والرعب بعد اكتشاف حقيقة دخول أشخاص ليلا إلى المنزل.

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية وفي مقدمتهم أسعد فضة وجهاد سعد ورشيد عساف ونادين خوري وفاديا خطاب وناهد حلبي، وجيانا عيد ورندة مرعشلي وفايز قزق وضحى الدبس ولينا دياب، وميرنا شلفون ومرح جبر وآخرون.

وتتناول فكرة العمل تجميع الأبطال في دائرة حكومية واحدة يعلمون فيها كموظفين، فتخلق المشاكل داخل العمل ليتم نقلها إلى البيوت بعد الانتهاء من الدوام الرسمي.

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