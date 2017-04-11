دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي

برلين - (د ب أ)

أشارت تقديرات دوائر أمن في ألمانيا إلى أنه لا يوجد حتى الآن إشارات تفيد بأن التفجيرات الثلاثة التي وقعت بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء، هي هجوم إرهابي.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من هذه الدوائر.

استخدمت الشرطة الألمانية في مدينة دورتموند مساء اليوم طائرة بدون طيار للبحث عن متفجرات في محيط التفجيرات الثلاثة التي وقعت قبل قليل بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند، قبل مباراته أمام ايه إس موناكو.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الغرض من هذه الخطوة هو بحث احتمال وجود مادة متفجرة أخرى مخبأة في مكان ما.

وكانت التفجيرات الثلاثة قد وقعت مباشرة بعد مغادرة حافلة فريق دورتموند للفندق الذي يقيم فيه لاعبو الفريق، وأسفرت عن إصابة مدافع الفريق مارك بارترا، ما تطلب تلقيه إسعافا.