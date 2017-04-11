مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر، إنهاء ندب الدكتور سعود واكد، أستاذ الترجمة الإعلامية بكلية الإعلام، وعودته إلى عمله الأصلي بكلية اللغات والترجمة، بعد وضع امتحان للفرقة الثالثة متضمنا قطعة عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حسبما ذكر مصدر بالجامعة لمصراوي، اليوم الثلاثاء.

وأجرى محرر مصراوي اتصالا هاتفيا بالدكتور عبدالصبور فاضل، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، للتعليق على الواقعة، إلا أنه رفض الرد.

كان الدكتور سعود واكد قد وضع، امتحان "ميد تيرم" لمادة الترجمة للفرقة الثالثة؛ متضمنا قطعة حول الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتضمن السؤال الثاني من الامتحان، فقرة باللغة العربية تحتوي خبرًا عن زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى للرئيس الأسبق مبارك بمنزله بمصر الجديدة، بعد الإفراج عنه.