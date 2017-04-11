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صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

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أغلقت اللجنة العامة للانتخابات، لجان الاقتراع بالدائرة السابعة فى محافظة الشرقية ومقرها مركز أبو كبير، مساء اليوم الثلاثاء، وسط إقبال ضعيف للغاية من جانب الناخبين، وتم التحفظ على صناديق الاقتراع بعد إغلاقها وتشميعها.

وانتهى اليوم الأول للانتخابات التى تجرى على المقعد الذى أعلن خلوه بتعيين نائب الدائرة، الدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين، دون وقوع ثمة مشكلات، وكان غياب الناخبين عن لجان الاقتراع هو المشهد الأبرز على مدار اليوم، فبدت اللجان الانتخابية خالية من الناخبين المترددين عليها للإدلاء بأصواتهم.

بينما دفعت الأجهزة الأمنية بقوات الأمن التى انتشرت فى محيط اللجان لتأمينها وضبط العملية الانتخابية، ومنع وقوع أى عمليات عنف تستهدف تكدير صفو الانتخابات.

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فيما تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، يرافقه اللواء سامى سيدهم ناب المحافظ، واللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء مصطفى صلاح نائب مدير أمن الشرقية، والعقيد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام، عددًا من اللجان، بينما ظل الإقبال ضعيفًا مع تقدم الوقت على عكس توقعات المحافظ الذى أكد توقعه بزيادة الإقبال على لجان الاقتراع مع حلول فترات المساء من جانب الناخبين.

ويتنافس على المقعد 10 مرشحين، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 252 ألفًا وناخبين اثنين، يدلون بأصواتهم أمام 128 لجنة فرعية موزعة على 97 مقرًا انتخابيًا، بدأت فى فتح أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الصباح الباكر.

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التحرير

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