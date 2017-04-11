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فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه»

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فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه»

التحرير

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قال الإعلامي تامر أمين، إنه يجب تطبيق قانون الطوارئ على ياسر برهامي ، نائب رئيس الدعوة السلفية.

وأضاف أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" :"من شهر طلعت في البرنامج، واتكلمت نص ساعة عن الفتاوى الدينية، وقولت كمثال ياسر برهامي، وطالبت بمنع هذه الفتاوى ومواجهتها"، مطالبًا بالتوقف عن وصف "برهامي" بـ"الشيخ".

وتابع: "لازم نبطل نقول أسماء وخلاص، كل واحد لازم يعرف لقبه الحقيقي، فنحن نصف كل من يلبس جلباب ويطلق لحيته بالشيخ حتى لو كان جاهلًا".

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واستكمل: "اللي يطلع يقول على نفسه ناشط ياخد على دماغه، الإعلام مجرم طالما حاول يطلع النشطاء السياسيين والحقوقيين"، متسائلًا: "الناس دي عملت إيه في البلد؟".

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التحرير

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