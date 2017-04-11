خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى

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قالت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن 8 حالات من المصابين في حادث تفجير الكنيسة المرقسية خرت من المستشفيات بعدما تماثلت للشفاء.

وأضافت، فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المحتجزة تحت العلاج بالمستشفيات الحكومية انخفض إلى 19 مصابا بينهم 6 فى المستشفيات الجامعية و8 بمستشفى الشرطة، و5 بمستشفى مصطفى كامل العسكرى.

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من جانب آخر، صرحت الدكتورة جيهان البشير، مدير عام منطقة وسط الإسكندرية الطبية، بأن وكيل الوزارة أعطى تعليماته باستمرار العمل بمكتب صحة العطارين لاستقبال أهالى الشهداء وسرعة استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة المميكنة.

وأشارت إلى أنه تم نقل فريق عمل - مكون من مديرى عدد من مكاتب الصحة وأطباء مديرية الشئون الصحية ومنطقة وسط - إلى داخل مشرحة الإسعاف بكوم الدكة مع عدد من الحاسبات المحمولة لاتمام إجراءات التوثيق واستخراج التصاريح والشهادات فى أسرع وقت من داخل المشرحة لعدم إرهاق أهالى الشهداء.