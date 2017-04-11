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فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي»

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فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي»

التحرير

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تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، على اعتبار أنه المسئول الأول عن الحوادث الإرهابية التي تحدث داخل .

وقال صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عزمي مجاهد، ببرنامج "الملف"، المذاع على قناة "العاصمة"، "تقدمت ببلاغ ضد الإرهابي المتخابر الجاسوس، على اعتبار أنه المسئول الأول عن الأحداث التي وقعت في مصر، وآخرها تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا".

وتابع: "مرسي هو من أصدر قرار العفو عن المجرمين والإرهابيين الذين صدر بشأنهم أحكام بالإعدام وأشغال شاقة مؤبدة، رغم جرائم إرهابية تم اتهامهم فيها في عهده".

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وأكد المحامي أن قرار الرئيس عبد الفتاح فرض حالة الطوارئ "سليم"؛ لحماية الوطن من العمليات الإرهابية.


 

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التحرير

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