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أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية»

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أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية»

التحرير

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قال الإعلامي تامر أمين، إن قدر أن تتصدى للإرهاب نيابة عن العالم، وقدر أقباط مصر أن يكونوا في الصفوف الأولى لمكافحة الإرهاب ويقفوا خلف قوات الجيش.

وأضاف أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" : "أقباط مصر يتحلون بحالة من الصبر والثبات والتحمل استثنائية، رافضا تحميل وزارة الداخلية مسئولية كل الأحداث، : "مش كل حاجة تشيلها الداخلية.. هى مش داخلية سوبر".

وأكد أمين أهمية قانون الطوارئ، : "اللي مش شايف أننا في حالة طوارىء من سنوات يبقى أعمى"، منوهًا إلى أن حالة الطوارىء لا تخيف إلا من ينوي الخروج عن القانون".

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