أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات

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نفى الإعلامي أحمد موسى، صحة ما يتم تداوله حول أن الكويت كانت قد سلمت منفذ التفجير الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وأن مصر أفرجت عنه، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "الأجهزة الأمنية تعمل في كل مكان، ووضعت يدها على الخيوط الرئيسية في الجريمتين الإرهابيتين"، مؤكدا أنه سيتم القبض على المخططين للتفجيرين الذين استهدفا كنيستي طنطا والإسكندرية خلال الساعات المقبلة.

وتابع: "تم الكشف عن استخدام قطع حديد في تصنيع الأحزمة الناسفة، وتم استخراج شظاياها من جثامين الشهداء، وذلك حدث لأول مرة في التفجيرين بالكنيستين".

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ويذكر أن الهجومين أسفرا عن وفاة 45 شهيدًا، وإصابة العشرات.