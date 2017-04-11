أخبار عاجلة

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات

Google+ Print
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى الإعلامي أحمد موسى، صحة ما يتم تداوله حول أن الكويت كانت قد سلمت منفذ التفجير الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وأن أفرجت عنه، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "الأجهزة الأمنية تعمل في كل مكان، ووضعت يدها على الخيوط الرئيسية في الجريمتين الإرهابيتين"، مؤكدا أنه سيتم القبض على المخططين للتفجيرين الذين استهدفا  كنيستي طنطا والإسكندرية خلال الساعات المقبلة.

وتابع: "تم الكشف عن استخدام قطع حديد في تصنيع الأحزمة الناسفة، وتم استخراج شظاياها من جثامين الشهداء، وذلك حدث لأول مرة في التفجيرين بالكنيستين".

شاهد أيضا

ويذكر أن الهجومين أسفرا عن وفاة 45 شهيدًا، وإصابة العشرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة