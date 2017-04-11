مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

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​قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك علاقات عميقة تربط بين مصر وألمانيا في مجالات عدة، أبرزها التعاون لاسيما في مجال الزراعة، معربًا عن تطلعه لتوطيد هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بديوان وزارة الزراعة بالدقي، بحضور نظيره الألماني "كريستيان شميدت"، والوفد المرافق له، أن السياسة الزراعية لمصر تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، حيث تشمل برامج قومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة، وزيادة إنتاجيتها لتوفير الغذاء الآمن والصحي ذو الجودة العالية للمصريين، لافتًا إلى أن تلك السياسة تشمل أيضًا إصلاحًا مؤسسيًا وهيكليًا، حيث ترتبط الزراعة حالياً بالصناعة والتجارة، بعد تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والمحاصيل المنزرعة.

وأوضح أن مصر استطاعت من خلال تطوير البحث العلمي الزراعي، النهوض بعدد من المحاصيل الزراعية، وزيادة إنتاجيتها، خاصة محصولي الأرز وقصب السكر، وهناك محاصيل أخرى تضاعفت المساحة المنزرعة بها، لافتًا إلى أن الخريطة الزراعية في مصر في تغير مستمر.

وأشار البنا إلى أن مجالات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والألماني تشمل تبادل ونقل الخبرات والمعلومات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة، ورفع وبناء القدرات في عدد من المجالات المرتبطة بالزراعة والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وقال وزير الزراعة أن هناك مشروع منفذ بين الجانبين لتوفير المياه وترشيد استهلاكها، حيث يتم تدريب المنتفعين وعمل أعمال الصيانة وتنظيم زيارات حقلية وإدارة المخلفات الزراعية، لافتاً إلى أن هناك مشروعين يجرى الإعداد لتنفيذها حالياً مع الجانب الألماني؛ لتأسيس حوار تقني مصري – ألماني، والمساهمة في تحسين الهيكل التنظيمي والنظم المتعلقة بسلامة الغذاء داخل المزرعة، وتأكيد جودة المنتجات المصرية، فضلاً عن مشروع خاص بالابتكار في مجال الزراعة لتحقيق عائد أكبر لصغار المزارعين في مصر، وربطهم بالأسواق.

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وأكد "كريستيان شميدت" وزير الزراعة الألماني، حرص بلاده على توطيد سبل التعاون الزراعي مع مصر، قائلاً: "إذا لم يكن لدينا شراكة مع البلد الذي بدأت فيه الزاعة منذ آلاف السنين إذا مع من ستكون الشراكة".

وأوضح أنه تم الاتفاق على التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي الزراعي، وحماية النباتات، والتعاون وتحسين التربة، فضلاً عن التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كذلك مجال استصلاح الأراضي.

وقال انه سيتم اطلاق برنامج لطلاب الدكتوراه في مصر، وشباب الباحثين للالتحاق بالمعاهد البحثية الكبرى في ألمانيا، مما يعزز من قدراتهم، في إطار التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات المختلفة.

وكان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التقى صباح اليوم الثلاثاء، نظيره الألماني "كريستيان شميدت"، لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين، حيث تم التباحث في عدد من المجالات المرتبطة بقطاع الزراعة، وتنمية الثروة الحيوانية.