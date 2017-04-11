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بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير

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بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير

التحرير

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في لافتة رائعة، قامت جماهير نادي موناكو الفرنسي، بالهتاف لفريق بروسيا دورتموند الألماني، بمعقل الأخير في ملعب «سيجنال إيدونا بارك» بعد التفجير الذي وقع بجوار حافلة الفريق.

وأعلن دورتموند، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تأجيل مباراته أمام موناكو، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إلى غدًا الأربعاء.

ووقع انفجار خلال تحرك حافلة دورتموند الناقلة للاعبي الفريق صوب بالقرب من الملعب، استعدادًا للمباراة المرتقبة التي كانت ستجمعه مساء اليوم.

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ونقلت مصادر عن إدارة الفريق تأكيدها وقوع إصابة واحدة إثر التفجير، وذلك عبر إصابة المحترف الإسباني مارك بارترا، الذي تم نقله إلى المستشفى، دون الكشف عن طبيعة إصابته أو خطورتها.


 

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التحرير

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