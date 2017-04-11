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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً:القمر المكتمل يتنافر مع بلوتون ويلتقي أورانوس، ما يجعلك أمام حيرة ما ووضع مربك أو في مأزق يصعب الخروج منه

عاطفياً: تنتابك مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل التشنّجات وتشعر ببعض التحدّيات التي تواجهك مع الشريك لكنّك تتغلب عليها

صحياً: تمدّد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته هو بفعل الإرهاق، من الأفضل ممارسة الرياضة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر:ارب حظ

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