10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

حذر جيرمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني، من اندلاع حرب بالوكالة بين أمريكا وروسيا في سوريا، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لديها معلومات بخطط لتنفيذ هجمات كيميائية ضد مدنيين في سوريا، وأكد وزير الخارجية الألماني، إن واشنطن لا تريد حلا عسكريًا للنزاع السوري، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين يمكن أن تحظى باتفاق تجاري أفضل إذا اتخذت إجراء لردع بيونج يانج.

1- زعيم حزب العمال البريطاني: أمريكا وروسيا يمكن أن تدخلا في "حرب وكالة" بسوريا

جيرمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني في لندن في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

حذر جيرمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني، من اندلاع حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا جراء تدخل الطرفين في النزاع الدائر حاليًا في سوريا، مضيفًا: "يجب التدخل لمنع وقوع أحداث تؤدي إلى نتائج كارثية".

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2- ميركل لترامب: يجب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين في 12 يناير 2011 (أ ف ب)

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

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3- بوتين: لدينا معلومات عن ''ضربات مقبلة'' في دمشق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الثلاثاء (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لدى بلاده معلومات عن "التجهيز لضربات بمنطقة في دمشق بهدف اتهام الحكومة السورية بتنفيذها." في إشارة إلى ضربة أشبه بهجوم الغاز الذي وقع في إدلب وقُتِل فيه العشرات.

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4- ترامب لنظيره الصيني: يمكن أن تحطى باتفاق تجاري أفضل إذا اتخذتم إجراء لردع بيونج يانج

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أخبر نظيره الصيني شي جين بينج إن الصين يمكن أن تحظى باتفاق تجاري أفضل إذا اتخذت إجراء لردع التهديد والتجارب الصاروخية من جانب كوريا الشمالية.

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5- تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءًا من مستقبل سوريا

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في موسكو الثلاثاء (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بعد إجراء مباحثات مع الشركاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى( جي 7) إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، مضيفًا:"أملنا ألا يكون بشار الأسد جزءًا من هذا المستقبل".

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6- وزير الخارجية الألماني: واشنطن لا تريد حلا عسكريًا للنزاع السوري

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في بروكسل في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، على هامش مؤتمر لمجموعة السبعة في مدينة لوكا الإيطالية إن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أكد التزامه بحل سياسي، مضيفًا: "تيلرسون قال إنه يبحث عن طريق غير عنيف وغير عسكري".

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7- مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: داعش يعد لعمليات إرهابية في روسيا

مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف - أرشيفية

كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، عن وجود معلومات عملياتية تؤكد تحضير قياديي تنظيم داعش لأعمال إرهابية في روسيا.

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8- وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة

وزير الداخلية التركية سليمان صويلو - أرشيفية

صرح وزير الداخلية التركية سليمان صويلو بأن انفجار ولاية ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة في مركز صيانة لقوات مكافحة الشغب التابعة لمديرية أمن الولاية، ما قد يعني استبعاد فرضية وقوع هجوم.

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9- عون: تدفّق النازحين السوريين أثر سلباً على الاقتصاد اللبناني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (يمينًا) والرئيس اللبناني العماد ميشال عون (يسارًا) في 29 مارس 2017 في الأردن (أ ف ب)

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن تدفّق النازحين السوريين الى بلاده أثر سلباً على الاقتصاد اللبناني.

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10- وزير الخارجية الإيطالي: مجموع السبع لم تدعم فرض عقوبات على سوريا

وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو - أرشيفية

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو بأن المقترح البريطاني لفرض المزيد من العقوبات على مسؤولين عسكريين في سوريا وروسيا لم يحظ بدعم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

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