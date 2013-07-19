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الحلقة التاسعة من مسلسل "عطر الجنة": يوسف يقرر العيش مع أبيه

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الحلقة التاسعة من مسلسل "عطر الجنة": يوسف يقرر العيش مع أبيه الحلقة التاسعة من مسلسل "عطر الجنة": يوسف يقرر العيش مع أبيه

كتب : ندى سامي منذ 33 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل عطر الجنة، ذهاب يوسف للعيش مع أبيه خليفة بعد خروجه من السجن، وترك بيت أمه، وقرر عدم الذهاب إليها ومقاطعة أخيه، الذي استولى على أموالهم وطرد أبيه من المنزل، فيما قرر خليفة أن يذهب ليبحث عن عمل في إحدى الشركات حتى لا يعيش عالة على صديقه.

وذهب خليفة ليتسلم عمله الجديد، اكتشف أن صاحب الشركة هو ابنه غيث، الذي سرق ماله وأقام شركة خاصة به دون علمه، مما جعله يخرج مسرعًا من الشركة، ولا يقابله، ثم ذهب إلي المنزله وتشاجر معه لأنه استولى على أمواله وأسس بها شركة لإنتاج الأفلام والأغاني.

وعلى الجانب الآخر استنكرت مروة عدم سؤال بدر على زوجته، ومعاملتها معامله سيئة، ففكرت هي ومنال في أن يتأكدوا من حبه لها ليطمئنا على أختهما، واتصلت مروة به وأخبرته أن هند مريضة، مما جعله يأتي مسرعًا ليطمئن عليها، مما جعلهما يتأكدا من حبه لهند.

قررت منال أن تذهب إلى خليفة لتطمئن عليه، لأنه لم يرد عليها في الهاتف، مما جعلها تقلق عليه، وبالفعل ذهبت إلي منزله، وسألت صديقه عليه، وأخبرها أنه غير موجود، وأثناء مغادرتها للمنزل ظهر خليفة، مما جعلها تغضب من استنكاره لها، وعلل لها ذلك بأنه لا يود أن يرتبط بها حتى لا يظلمها لأنه أصغر منها بكثير.

"عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.

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