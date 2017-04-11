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بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار

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مصراوي Masrawy

عزاء الشهيدة نجوي الحجار (2)عزاء الشهيدة نجوي الحجار (2)

عزاء الشهيدة نجوي الحجارعزاء الشهيدة نجوي الحجار

عزاء الشهيدة نجوي الحجار (1)عزاء الشهيدة نجوي الحجار (1)

المنوفية - مروة فاضل:

قدم سكرتير عام محافظة المنوفية اللواء عمرو عزمي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الشهيدة العميد نجوي الحجار بقرية الخطاطبة بمركز ومدينة السادات.

وكانت الراحلة استشهدت إثر محاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة المرقسية بالإسكندرية وتفجيرها بواسطة حزام ناسف.

يذكر أنالدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أصدر قراراً برقم ( 436 ) لسنة 2017م بإطلاق اسم الشهيدة العميد نجوى الحجار من قوة الشرطة النسائية على مدرسة " الخطاطبة الإعدادية المشتركة " بمسقط رأسها تخليداً لذكراها.

وأكد عزمي خالص تعازيه لأسرة الشهيدة مشيرًا إلي أن تضحيات شهداء الواجب من أبطال الوطن البواسل جاءت لتعلي كلمة الحق.

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