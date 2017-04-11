وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب

عمان - (أ ش أ)

نظم ناشطون أردنيون وعدد من أبناء الجالية المصرية باﻷردن، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية في عمَّان، تنديدًا بالحوادث الإرهابية التي شهدتها مصر بتفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن تضامنهم الكامل مع أشقائهم المصريين، منددين بالهجمات اﻹرهابية الجبانة التي استهدفت اغتيال أبرياء من أبناء مصر.

ورددوا هتافات تدعو للاتحاد والتلاحم ضد اﻹرهاب الذي يسعى إلى النيل من وحدة المصريين.