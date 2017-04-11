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ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي

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ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي

التحرير

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قال ماكيدا، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن خوض أي مباراة مع فريق بطولات يكون صعب للغاية، مؤكدًا أن الأهلي يمتلك «مدير فني ممتاز» وفريق هائل.

وأكد ماكيدا، في تصريحات عقب المباراة، أنه غير راضٍ عن أداء الفريق خلال المباراة، مؤكدًا أنه حذر اللاعبين من القلق الزائد خلال اللقاء.

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وتابع: «سيطرت حالة من الخوف على اللاعبين، وتحدثت معهم بين الشوطين لاستعادة ثقتهم، وبالفعل حدث في الشوط الثاني وقدموا كرة جيدة».

واستكمل: «خسرنا عدم وجود كاسنجو، وأشكر اللاعبين على مجهودهم ونحاول أن نتدارك الأمور في مباراة بتروجيت المقبلة».

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التحرير

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