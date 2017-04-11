والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين”

سمر العشري

بعد الاشتباه بتورط نجله في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية أكد عبد الرحمن محمد غنيم والد “محمد عبد الرحمن” المشتبه به في تفجير كنيسة الإسكندرية أنه لا يعلم أي شئ بخصوص مفجر الكنيسة، وأنه تلقى العزاء فيه ابنه منذ عامين.

وأضاف غنيم أن ابنه حاصل على بكالوريوس تجارة وسافر إلى سوريا فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي كما سافر إلى تركيا والكويت، ومنذ عامين أخبره أحد أصدقائه بنبأ وفاة ابنه أثر المعارك الدامية بسوريا، وعلى الرغم من أنه لم يستلم جثمان ابنه إلا أنه أقام سرادق للعزاء بعد انقطاع أخباره.

وقد أشار مصدر أمني أن الأمر حتى الآن مجرد اشتباه، وأن هناك تحقيقات للتأكد عن إذا ما كان “محمد عبد الرحمن” هو من قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية كما أعلن داعش والذي أطلق عليه أبو إسحاق المصري، أم لا؟.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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