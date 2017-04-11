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محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

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محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

مصراوي Masrawy

الأمير محمد بن سلمان

القاهرة - مصراوي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي.

وأعرب سلمان خلال الاتصال، عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الأحد، مؤكداً رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه التفجيرات الإرهابية.

وشدد ولي ولي العهد السعودي على مساندة المملكة لمصر في كافة إجراءاتها الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد قوى الإرهاب.

وأعرب الرئيس عن امتنانه للأمير محمد بن سلمان، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والسعودي، وأهمية تعزيز تكاتفهما من أجل التصدي لكافة المخاطر والتحديات التي تواجههما، بحس بيان صادر عن الرئاسة.

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