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"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

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"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب "البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

مصراوي Masrawy

​الرئيس عبد الفتاح ونظيره السودانى

القاهرة - مصراوي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوداني عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الأحد.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، أكد البشير تضامن السودان حكومة وشعباً مع في ضوء ما يجمع بين البلدين من تاريخ مشترك ووحدة المصير.

وأعرب السيسي عن خالص شكره وتقديره للرئيس السوداني، مشيراً إلى اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمعها بالسودان الشقيق.

وأكد على أهمية تكاتف الدول العربية ووقوفها صفاً واحداً ضد الإرهاب ومخططاته التي تهدف إلى النيل من مقدرات الأمة العربية.

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