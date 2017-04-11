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وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

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وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

التحرير

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قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، إن قرار فرض تأشيرة على الرجال المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا، "اتخذ بالتشاور بين البلدين"، وبدأت السلطات السودانية تنفيذ القرار في مطار الخرطوم من الأحد الماضي؛ إذ تم تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من الفئات العمرية المحددة.

وأكد وزير الخارجية السوداني، أن القرار صدر، بهدف منع تسلل "إرهابيين"، مشيرًا إلى أنه لا يشمل المواطنات المصريات.

وكانت السودانية قرّرت بشكل مفاجئ تطبيق قرار بفرض تأشيرات دخول بقيمة 530 جنيهًا سودانيًا على المصريين الذكور بين 18 عامًا و49 القادمين إلى الأراضي السودانية، والسماح بدخول الفئات العمرية الأخرى والنساء والأطفال من دون تأشيرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلدين.

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ووقّع السودان ومصر في 2004 اتفاقًا للحريات الأربع يخول مواطني البلدين الحق في التملك والتنقل والحركة والإقامة.

وطبّقت الخرطوم الاتفاقية بشكل كامل؛ حيث سمحت للمصريين بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة، بينما فرضت التأشيرة على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و40.

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التحرير

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