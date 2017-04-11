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انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند

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انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند

التحرير

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أعلنت وسائل إعلام ألمانية، وقوع انفجار بقرب حافلة فريق بوروسيا دورتموند، والتي كانت تقل اللاعبين إلى ملعب "سيجنال إيدونا بارك"؛ لمواجهة موناكو في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن "3 عبوات ناسفة انفجرت قرب الحافلة".

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وذكرت تقارير إعلامية، أن اللاعب مارك بارترا، أصيب بجروح، إلا أن الحساب الرسمي لدورتموند على موقع "تويتر"، ذكر أن جميع اللاعبين بصحة جيدة ولم يتعرض أحد منهم للإصابة، كما أن الانفجار بعيد عن ملعب المباراة، الذي يعد آمنًا.

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التحرير

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