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صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية

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صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية

مصراوي Masrawy

الكنيسة المرقسية

الإسكندرية – محمد أحمد و محمد عامر:

أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، خروج 8 حالات جديدة من مصابي حادث تفجير الكنيسة المرقسية، بعد تماثلهم للشفاء.
وقال حجازي، في تصريح له اليوم ، "تماثلت ٨ حالات جديدة للشفاء وصُرح لهم بالخروج من أصل 16 حالة كانت محجوزة بمستشفى الشرطة، لينخفض عدد الحالات المحتجزة تحت العلاج بالمستشفيات الحكومية حتى الآن إلى 19 مصابًا من بينهم 6 فى المستشفيات الجامعية و 8 بمستشفى الشرطة و 5 بمستشفى مصطفى كامل العسكرى".

أضاف وكيل وزارة الصحة، أنه التصريح أمس بخروج 21 حالة من مصابي الحادث بعد تلقيهم العلاج اللازم و تحسن حالاتهم الصحية، منها 19 حالة خروج من المستشفى الرئيسى الجامعي وحالتين من مستشفى مصطفى كامل العسكري.
وتابع: "تم أجراء كافة العمليات الجراحية المطلوبة ولا توجد أي عمليات مؤجلة"، مؤكدا عدم وجود أية حالات وفيات جديدة تضاف إلى إجمالي العدد المعلن مسبقا والبالغ 17 شهيدًا.
وشيعت الإسكندرية أمس عددا من ضحايا حادث تفجير الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية، منها جثامين العميد نجوى الحجار وأمين شرطة "أمنية رشدي" واللائي استشهدن أثناء تأدية واجبهن في تأمين لكنيسة المرقسية لتواري جثمانهما الثرى بمقابر العمود بمنطقة كرموز.

فيما شيعت جثامين 7 من ضحايا الحادث فى دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبى بمنطقة كينج مريوط غربى الإسكندرية، وسط حالة من الحزن والغضب، ونُقلت جثامين الضحايا إلى مقر المقبرة الجماعية التي أعدت خصيصاً لهم بجوار مقبرة شهداء تفجير كنيسة القديسين الذى وقع في الساعات الأولى من صباح أول أيام 2011.
والضحايا هم كل من "جرجس غطاس عطا الله، حنان لمعي درياس، ميلاد نظيم جرجس، الطفلة لوسيندا كريستيان كمال، وبيشوي عبد الملاك عيسى، نسيم فهيم بخيت، إبراهيم جرجس باخوم".

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