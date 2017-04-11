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عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى

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عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر غدا الأربعاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، وتصل لحد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكد خبراء الهيئة، على أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سيصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وحار على محافظات الجنوب بصعيد خلال فترات النهار، وبارد ليلا على كافة الأنحاء.

كما حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، والتي تصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة.

ومن جانبه فقد أعلن الدكتور “أيمن عبد المنعم”  محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع المديريات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري، تحسبا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتقلبات لحالة الجو علي مستوي الجمهورية، خلال الأيام القليلة المقبلة .

 

المصدر:مصرفايف

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