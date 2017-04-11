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أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار

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أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار

أعلن أحمد الراجحي الخبير الاقتصادي، أن منجم السكري للذهب قد دعم الخزانة العامة المصرية بحوالي 161 مليون دولار، ومنها حوالي 68.77 مليون دولار من تحت حساب الأرباح.

وأضاف أنه تم استلام مبلغ 5.6 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري، كما تم استلام 92.3 مليون دولار على مدار عام 2016 وهي ضمن دفعات ضريبة الإتاوة، مع العلم بأن متوسط الدفعات المدفوعة إلى هيئة الثروة المعدنية تتراوح ما بين 1.5 مليون دولار إلى 2 مليون دولار أسبوعيا .

 

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحاته إلى أن الدفعات التي يتم استلامها ترتفع كلما ارتفع عالميا، موضحا أن هذا بخلاف المدفوعات للضرائب كضريبة كسب العمل والتأمينات، وأن حجم إنتاج منجم السكري حتى الآن قد وصل إلى 84 طن من الذهب، وتم تصديرها إلى الخارج، كما أنها تمثل حوالي 2% من ميزان الصادرات المصرية إلى الخارج .

منجم السكري

 

 

المصدر:مصرفايف

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