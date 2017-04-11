رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًا من أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني، الذي قدم خالص تعازيه في ضحايا الحادثين الإرهابيين، اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الأحد الماضي، مؤكدًا وقوف اليونان شعبًا وحكومة بجانب مصر وشعبها في مواجهة الإرهاب.

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ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره العميق لموقف رئيس الوزراء والشعب اليوناني الصديق، مشيرًا إلى تكاتف جميع المصريين ووقوفهم صفًا واحدًا ضد الإرهاب، الذي بات يمثل خطراً داهماً على العالم بأسره، ومؤكداً ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للوقوف بحزم في مواجهة الإرهاب والتصدي لما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية.