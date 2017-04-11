شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية

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استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، السيد سيلفان أوريه رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والوفد المرافق له.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على تقديم الدعم اللازم لكل المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي كالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك في ضوء إيمانها الكامل بأهمية دفع مختلف آليات العمل الإفريقي المشترك، وبما يعزز من مجالات التعاون والتنسيق بين مختلف دول القارة.

وأشار شكري، إلى أهمية تشجيع الارتقاء بوضعية حقوق الإنسان في إفريقيا، وذلك فى إطار من الاستقلالية واحترام أولويات ورؤى الدول الإفريقية المختلفة وبعيدا عن أية تدخلات خارجية، كما استعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لإعلاء قيم حقوق الإنسان والحريات العامة ودولة القانون، التي أكد عليها الدستور المصري، مشيرًا في هذا السياق إلى وجود بنية مؤسسية صلبة في مصر للتعامل مع موضوعات حقوق الإنسان تضم في عضويتها كل الجهات المعنية على المستويات التنفيذية والتشريعية وكذلك القضائية، إضافة إلى هيئات مستقلة كالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

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وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية تناول دور مصر فى التفاعل مع كل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بكل أبعاد ومسائل حقوق الإنسان، وحرصها على دفع الجهود اللازمة فى هذا المجال، وذلك في إطار عضويتها الحالية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومن جانبه، قدم رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فى بداية اللقاء خالص التعازى لحكومة وشعب مصر فى ضحايا العمليتين الإرهابيتين الغاشمتين بنكيسة مارجرجس والكنسية المرقسية.