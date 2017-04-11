طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية

سوهاج – عمار عبد الواحد

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى تحسبا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتقلبات لحالة الجو علي مستوي الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة .

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، توجيهه جميع الوحدات المحلية بضرورة متابعة تطهير جميع مخرات السيول بقري ومدن المحافظة ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أية أزمات قد تحدث .

وأضاف أنه تم تجهيز كميات كبيرة من البطاطين والخيام والتموين تحسبا لحدوث أي طارئ ، لافتا إلي قيام المحافظة بعمل مشروع مشترك موسع في أوائل مارس الماضي مع قوات الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة وإجراء سيناريوهات لمواجهة 3 أزمات ، وتدريب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي السرعة والكفاءة في مواجهة الأزمات، والتعامل مع الحدث فور وقوعه .

وأشار " عبد المنعم " إلى أنه جرى تشكيل غُرف عمليات بالمديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة يوميا لتلقى أية بلاغات ، وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسة بديوان عام محافظة سوهاج .