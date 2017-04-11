أخبار عاجلة

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (1)ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (1)

ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (2)ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (2)

ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (3)ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (3)

ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (4)ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (4)

ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (5)ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (5)

ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (6)ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (6)

ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (7)ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (7)

ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (8)ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (8)

ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (9)ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (9)

ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (10)ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد (10)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت الإدارة العامة لجمارك شرق محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، اليوم الثلاثاء، كمية كبيرة من الملابس العسكرية المحظور إستيرادها أو تصديرها.

وردت معلومات إلي الإدارة بوجود أصناف مخالفة ومحظور إستيرادها داخل الحاوية رقم YACU 5755558 الواردة من الصين إلى ميناء شرق بورسعيد برسم "الترانزيت" المباشر بوجهة نهائية إلى دولة ليبيا ومشمولها بضائع عامة مجمعة، وتبين من تفتيش الحاوية وجود 66 كرتونة تحتوي على "أفرولات مموهة" وأخرى سادة بلون زيتي تشبه الملابس العسكرية، وبداخل كل كرتونة عشرون "أفرول" وبعدد إجمالي 1320 "أفرول".

وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف