بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت الإدارة العامة لجمارك شرق محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، اليوم الثلاثاء، كمية كبيرة من الملابس العسكرية المحظور إستيرادها أو تصديرها.

وردت معلومات إلي الإدارة بوجود أصناف مخالفة ومحظور إستيرادها داخل الحاوية رقم YACU 5755558 الواردة من الصين إلى ميناء شرق بورسعيد برسم "الترانزيت" المباشر بوجهة نهائية إلى دولة ليبيا ومشمولها بضائع عامة مجمعة، وتبين من تفتيش الحاوية وجود 66 كرتونة تحتوي على "أفرولات مموهة" وأخرى سادة بلون زيتي تشبه الملابس العسكرية، وبداخل كل كرتونة عشرون "أفرول" وبعدد إجمالي 1320 "أفرول".

وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.