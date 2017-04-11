حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليماته، اليوم الثلاثاء، بتكثيف إجراءات الوقاية من مرض أنفلونزا الطيور، واتخاذ كافة الاجراءت الاحترازية اللازمة،وذلك من خلال استمرار الحملات اليومية على الأسواق.

وشدد "الغضبان"، خلال الاجتماع الذي عقده مع القيادات التنفيذية المعنية لتفعيل قرار حظر تداول الطيور الحية بالأسواق، علي التواجد المستمر وتكثيف الحملات علي محلات بيع الدواجن خاصة في الأسواق العشوائية، بالإضافة إلي حظر دخول السيارت القادمة من خارج بورسعيد المحملة بالدواجن والطيور إلي الأسواق ومنع الباعة الجائلين من الخروج من محطة السكة الحديد بالطيور.

وأكد محافظ بورسعيد علي أن تلك الإجراءات تهدف في المقام الأول إلي الحفاظ علي صحة المواطن ومنع وصول انتقال المرض إلي المحافظة من خلال تلك الوسائل، مشددًا علي تطبيق القانون بمصادرة السيارة التي تقل دواجن مجهولة المصدر.