بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار

شرم الشيخ - أحمد السيد :

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمقر مكتبة بديوان عام المحافظة، بطور سيناء، لجنة من مركز العمليات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى إطار المرور وتقديم المعاونة واستعراض الإمكانيات التكنولوجية ووسائل الاتصال الحديث وتفعيل المنظومة المعلوماتية فى مراكز العمليات بالجمهورية.

يأتى هذا فى ظل تميز محافظة جنوب سيناء وحصولها على المراكز الأولى على مستوى الدولة بالنسبة لمركز العمليات وإدارة الازمات، بعد إفتتاح مركز إدارة الأزمات بالقسم المتقدم بمدينو شرم الشيخ بحضور وزير التنمية الإدارية على هامش إحتفال المحافظة بعيدها القومى الشهر الماضى.