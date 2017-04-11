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استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة

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استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة

مصراوي Masrawy

شرطة البيئة والمسطحات

الأقصر – محمد محروس:

استوقفت وحدة شرطة المسطحات المائية بمركز اسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، ثلاث صنادل محملة بالفوسفات أثناء مرورها في نهر النيل بطرقها إلى القاهرة قادمة من محافظة أسوان بسبب زيادة الحمولة عن الحد المسموح به.

تلقي اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر إخطارا من المقدم محمد سعيد رئيس قسم المسطحات المائية بالمحافظة يفيد بتمكن النقيب طلعت صلاح رئيس قسم المسطحات بمركز إسنا من ضبط ثلاث صنادل محملة بالفوسفات بسبب زيادة الحمولة عن الحد المسموح به بـ60 طنًا لكل صندل.

تحفظت شرطة المسطحات المائية علي الصنادل الثلاث وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بإنزال الحمولة الزيادة.

كانت محافظة قنا شهدت قبل عامين كارثة بيئية بسبب غرق صندل محمل بـ500 طن فوسفات في نهر النيل إثر اصطدامه بأحد أعمدة كوبري دندرة العلوي .

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