العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تعرضت واحة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى عاصفة ترابية شديد ضربت عدد من القرى والمدينة وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي بعض المناطق هناك.

وتسببت العاصفة في انقطاع التيار عن الوحدة المحلية لقرى الكفاح والمناطق المحيطة بها، في الوقت الذي رفعت رئاسة مركز الفرافرة حالة الطوارئ القصوى تحسبا لوقوع توابع للعاصفة.