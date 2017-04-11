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وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد

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وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من يموت في سبيل الدفاع عن الكنائس وحمايتها من العمليات الإرهابية فهو في منزلة الشهيد.

وأضاف جمعة خلال كلمته في الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن حماية الكنائس واجبة كالمساجد تماما. وتابع: "إننا مستعدون للموت بالملايين دفاعا عن الكنائس".

وأشار وزير الأوقاف إلى أننا في حاجة إلى قراءة جديدة وفهم واع لكل قضايا العصر، وجهد جماعي مؤسسي ديني وثقافي وتعليمي لإعادة قراءة الفكر من جديد.​

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