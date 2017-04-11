وزيرة التضامن الاجتماعي: قرار برفع الدعم عن مالكي السيارات وذلك لمساعدة محدودي الدخل

سمر العشري

الحديث عن الدعم يعتبر حديث مستهلك، لأن الوزارات المتعاقبةمنذ سنوات ماضية تتحدث وتناقش موضوع الدعم ومع ذلك لن نجد الدعم يصل مستحقيه بل تزداد الأمور سوءً وتعقيداً ويعيش الفقير ومحدود الدخل في نفس الظروف بل أسوأ، وفي سياق الحديث عن الدعم، صرحت الدكتورة” غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي بأن برنامج” تكافل وكرامة” مستمر وتعنل الوزارة على تحديثه، لأنه يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن المصري وخاصة محدود الدخل.

مناقشة الوضع امام البرلمان

وأشارت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه، وأوضحت بأن مشروع” تكافل وكرامة” سيستمر في صرف المعاش حتى بعد الثلاث سنوات وهي مدة البرنامج، حيث قامت الوزارة بإعادة تقييم الوضع الاقتصادي للمواطنين، ومن خلال حديث الوزيرة أمام البرلمان أن يوقف الدعم النقدي عن من يمتلك سيارة.

الوزارة ترفع الدعم عن مالكي السيارات

وأكدت الوزيرة أن هذا الأمر هو مسئولية مشتركة ، وانها تسعى لدعم من يستحق وعدم المساس بأي حق من حقوقه، وبناءً عليه تم إرسال الأسماء المستفيدة من الدعم إلى المرور لمعرفة من يمتلكون سيارات، وأوضحت الوزيرة أن المستفيدين من الدعم من النساء نسبتهم 54% وستدعم الوزارة المرأة الريفية وتهتم بها، وأضافت الوزيرة إذا كان رب الاسرة يشتغل بالعمالة الزراعية فذلك لا يمنع عنه معاش تكافل وكرامة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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