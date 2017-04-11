47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي

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رفض 47 عضوًا من أعضاء التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي، ممثلين عن 47 دولة، توقف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي المقامة على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من إبريل الجاري.

وأكد أعضاء التحكيم الدولي للجمباز، على أن مصر بلد الأمن والأمان بالرغم من كل ما تمر به من ظروف إلا أنها لن تسقط أبدا، معلنين استمرار فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي.

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يشارك في اللجنة 47 عضو لجنة تحكيم دولي من مختلف الدول وهي (مصر، اليابان، بلغاريا، تركيا، جنوب إفريقيا، روسيا، رومانيا، ناميبيا، مونتيجرو، إسبانيا، اليونان).

يحاضر في الفاعليات نهى عبد الوهاب أبو شبانة، نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للجمباز، ورئيس اللجنة الفنية لاتحاد الجمباز الإيقاعي المصرى وناتاليا كوزمينا، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد، بإلقاء المحاضرات فيها.