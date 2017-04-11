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دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن

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دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن

مصراوي Masrawy

المسابقة العالمية للقرآن

كتب - محمود مصطفى:

وقف المشاركون في الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الحوادث الإرهابية بكنيتسي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وكان انفجاران استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، يوم الأحد، وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 28 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا، واستهدف الانفجار الآخر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل حيث أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 45 مواطنًا.

وبدأ حفل الختام، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم برواية السوسي للشيخ حلمي الجمل.

ومن المقرر، أن يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي عقدت بالقاهرة على مدار 4 أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

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