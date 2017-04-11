أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات

Google+ Print
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا

كتب - محمد غايات:

بحث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مع سفير اندونيسيا بالقاهرة حلمي فوزي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وأكد رئيس الوزراء - خلال اللقاء - عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والحرص على دعم وتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

من جانبه، قدم سفير اندونيسيا خالص التعازي في ضحايا الحادثين الإرهابيين الذين وقعا مؤخراً في كنيستي مارجرجس بطنطا، ومارمرقس بالإسكندرية، مؤكداً تأييد بلاده للشعب والقيادة المصرية في جهودهم لمكافحة ودحر الإرهاب.

كما أكد حرص بلاده على دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى بدء مناقشة الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المصرية الإندونيسية المشتركة، والتي ستبحث تطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا الصدد، هذا فضلاً عن عقد منتدى رجال الأعمال المصري الإندونيسي على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف