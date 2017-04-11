رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات

كتب - محمد غايات:

بحث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مع سفير اندونيسيا بالقاهرة حلمي فوزي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وأكد رئيس الوزراء - خلال اللقاء - عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والحرص على دعم وتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

من جانبه، قدم سفير اندونيسيا خالص التعازي في ضحايا الحادثين الإرهابيين الذين وقعا مؤخراً في كنيستي مارجرجس بطنطا، ومارمرقس بالإسكندرية، مؤكداً تأييد بلاده للشعب والقيادة المصرية في جهودهم لمكافحة ودحر الإرهاب.

كما أكد حرص بلاده على دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى بدء مناقشة الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المصرية الإندونيسية المشتركة، والتي ستبحث تطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا الصدد، هذا فضلاً عن عقد منتدى رجال الأعمال المصري الإندونيسي على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة.