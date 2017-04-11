درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير"

كتبت - ياسمين محفوظ

رحبت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام السابقة، بتشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة؛ والممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء.

وقالت "شرف الدين" في تصريحات لمصراوي، إن "هذه الهيئات ستكون فاتحة خير للإعلام في مصر".

وأعربت وزيرة الإعلام السابقة عن ثقتها بقدرة الشخصيات التي تم اختيارها ضمن تشكيل الهيئات، لاتخاذ ما يلزم لضبط الأداء الإعلامي.

وأضافت "هم شخصيات محترمة ومهنية ولهم تاريخ مشرف في العمل الإعلامي، وستحقق هذه الهيئات طفرة إيجابية في الأداء الإعلامي".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم ثلاثة قرارات جمهورية حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017 بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.